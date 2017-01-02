Обама выступит с прощальной речью 10 января

Президент США Барак Обама 10 января выступит с прощальной речью перед гражданами страны.

По словам действующего главы Белого дома, он готов поблагодарить всех за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нужно следовать далее.

Он также отметил, что США стали сильнее, столкнувшись с многочисленными сложностями и угрозами.

При этом Обама подчеркнул, что его выступление является традицией, которую установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает «Интерфакс».