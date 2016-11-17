Обама выразил недоверие Трампу

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президент США Барак Обама заявил, что у него нет уверенности в том, что победивший на выборах республиканец Дональд Трамп окажется в состоянии объединить Соединенные Штаты.

- Он проводил очень необычную кампанию, которая закончилась, возможно, самым неожиданным результатом в современной политической истории США. Я бы сказал ему, что то, что могло сработать в плане пробуждения энтузиазма, страсти во время выборов, может отличаться от того, что сработает для объединения страны и приобретения доверия со стороны тех, кто его не поддерживал, — цитирует Обаму РИА «Новости».

Президент США признался, что во время встречи со своим преемником в Белом доме Трамп дал понять, что понимает это. Однако «понимать» и «делать» - это разные вещи, - полагает Обама.

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