Обама вместе с супругой покинул церемонию инаугурации Трампа на вертолете
Сложивший полномочия президента США Барак Обама вместе с супругой Мишель покинул Капитолийский холм на вертолете.
Согласно сложившейся традиции новый глава Белого дома Дональд Трамп проводил Обаму к выходу через восточный портал здания Конгресса. Здесь же на ступенях выстроился почетный караул и собрались члены Объединенного комитета Конгресса по проведению инаугурационных торжеств, - сообщает RT.
Отлет на вертолете - также дань традиции. Это происходит при смене власти, если позволяют погодные условия. В иных случаях бывший президент отбывает на авиабазу Эндрюс в пригороде Вашингтона.
Здесь Обама должен произнести несколько прощальных слов собравшимся проводить его ближайшим друзьям, помощникам, сотрудникам Белого дома.
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