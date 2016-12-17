Обама не стал напрямую обвинять Россию в хакерских атаках на США

Президент США Барак Обама не стал напрямую обвинять Россию в причастности к хакерским атакам и вмешательстве в избирательные процессы в США.

Кроме того, он отметил, что говорил на эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, уточнив, что предостерег российского лидера от вмешательства в выборы в США.

- Вызовы в сфере кибербезопасности будут сохраняться, и деятельность России - только одна из составных частей этого вызова», - приводит ТАСС слова Обамы.

Он также заявил, что США собираются методично и продуманно ответит на кибератаки.

Вместе с тем, в Кремле неоднократно опровергали причастность РФ к кибератакам в США. Кроме того, американская сторона так и не смогла предоставить доказательства.