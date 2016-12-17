Обама не стал напрямую обвинять Россию в хакерских атаках на США
Президент США Барак Обама не стал напрямую обвинять Россию в причастности к хакерским атакам и вмешательстве в избирательные процессы в США.
Кроме того, он отметил, что говорил на эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, уточнив, что предостерег российского лидера от вмешательства в выборы в США.
- Вызовы в сфере кибербезопасности будут сохраняться, и деятельность России - только одна из составных частей этого вызова», - приводит ТАСС слова Обамы.
Он также заявил, что США собираются методично и продуманно ответит на кибератаки.
Вместе с тем, в Кремле неоднократно опровергали причастность РФ к кибератакам в США. Кроме того, американская сторона так и не смогла предоставить доказательства.
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