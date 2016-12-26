Обама не сомневается в своем успехе в случае участия в президентских выборах 2016 года

Действующий президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что легко победил бы на выборах в 2016 году, если бы принимал в них участие.

- Я уверен в том, что если бы я участвовал в выборах снова, я думаю, я смог бы мобилизовать большинство американцев сплотиться, — цитирует РИА «Новости» текст интервью Обамы своему бывшему советнику и директору Института политики университета Чикаго Дэвиду Аксельроду, опубликованного на сайте телеканала CNN.

- Я знаю это из бесед, которые были у меня с людьми по всей стране, даже с несколькими людьми, которые не были согласны со мной. Они говорили, что то видение, то направление, которое я указываю, является самым правильным, — подчеркнул Обама.

По поводу участия Хиллари Клинтон в выборах Обама заявил, что она «отлично сыграла в очень сложных условиях», однако не получила хорошего отношения со стороны СМИ.

- Я думаю, по отношению к ней действовали двойные стандарты, — отметил политик.