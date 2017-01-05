Обама считает своей заслугой строительство «нового фундамента» для развития США

Президент США Барак Обама, срок полномочий которого истекает 20 января, обратился с письмом к американскому народу. В нем он, в частности, назвал одной из главных своих заслуг то, что он «выстроил новый фундамент» для дальнейшего развития США.

«В этот момент, когда я готовлюсь передать кнопку и стать обычным гражданином страны, я с гордостью могу сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки», — цитирует письмо Обамы RT со ссылкой на The Straits Times.

Глава Белого дома считает также, что во времена его правления Соединенные Штаты сделали первые шаги по преодолению социального неравенства.