Обама считает Россию источником мировых проблем и призвал реагировать на это

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Маттео Ренци, президент США Барак Обама заявил, что Россия по мощи своего вооружения уступает только Соединенным Штатам, но это не дает ей права попирать международные правила и нормы.

- Мы считаем, что Россия – крупная, важная страна. Ее вооруженные силы уступают в мире только нашим. И мы считаем, что РФ должна быть частью решения проблем в мире, а не одним из их источников. Действия России подорвали международные нормы, правила, и мы обязаны делать на этом акцент, - цитирует Обаму «Интерфакс».

По словам американского лидера, любой, кто бы ни занимал должность президента США после него, обязан разделять эту точку зрения.

Обама также отверг обвинения в том, что Белый дом не надлежащим образом реагирует на международную политику Кремля.

- Любые характеристики о том, что мы каким-либо образом некорректно реагируем на агрессию России или как-то пытаемся вторгнуться в ее законные интересы, неверны, - подчеркнул президент США, не конкретизировав, что он имел в виду.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: санкции
Персоны: Барак Обама
Следующая новость США не представили доказательств участия хакеров РФ в атаках серверов госучреждений

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО