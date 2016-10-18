Обама считает Россию источником мировых проблем и призвал реагировать на это

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Маттео Ренци, президент США Барак Обама заявил, что Россия по мощи своего вооружения уступает только Соединенным Штатам, но это не дает ей права попирать международные правила и нормы.

- Мы считаем, что Россия – крупная, важная страна. Ее вооруженные силы уступают в мире только нашим. И мы считаем, что РФ должна быть частью решения проблем в мире, а не одним из их источников. Действия России подорвали международные нормы, правила, и мы обязаны делать на этом акцент, - цитирует Обаму «Интерфакс».

По словам американского лидера, любой, кто бы ни занимал должность президента США после него, обязан разделять эту точку зрения.

Обама также отверг обвинения в том, что Белый дом не надлежащим образом реагирует на международную политику Кремля.

- Любые характеристики о том, что мы каким-либо образом некорректно реагируем на агрессию России или как-то пытаемся вторгнуться в ее законные интересы, неверны, - подчеркнул президент США, не конкретизировав, что он имел в виду.