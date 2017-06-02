Обама раскритиковал Трампа за отказ о соглашения по климату
Экс-президент США Барак Обама выступил с критикой действующего главы государства Дональда Трампа по поводу его решения о выходе страны из Парижского соглашения по климату.
По словам Обамы, если Трамп действительно примет такое решение, то Штаты пополнят число стран, «отвергающих будущее», передает «ФедералПресс». Обама также добавил, что намерение его преемника демонстрирует отсутствие лидерства США.
Бывший президент выразил уверенность, что власти штатов и городов самостоятельно примут решение о поддержке соглашения по климату.
Следующая новость Минздрав требует запретить курение в фильмах
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии