Обама раскритиковал Трампа за отказ о соглашения по климату

Экс-президент США Барак Обама выступил с критикой действующего главы государства Дональда Трампа по поводу его решения о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

По словам Обамы, если Трамп действительно примет такое решение, то Штаты пополнят число стран, «отвергающих будущее», передает «ФедералПресс». Обама также добавил, что намерение его преемника демонстрирует отсутствие лидерства США.

Бывший президент выразил уверенность, что власти штатов и городов самостоятельно примут решение о поддержке соглашения по климату.