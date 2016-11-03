Обама раскритиковал директора ФБР за дело Клинтон

Президент США Барак Обама раскритиковал директора ФБР Джеймса Коми за возобновление расследования по делу Хиллари Клинтон.

По словам главы США, существуют некие правила для возобновления расследований. Он отметил, что на основании намеков, неполной информации и утечек нельзя проводить повторное расследование.

Как отмечает агентство «Экономика сегодня», Обама поставил утечки в один ряд с непроверенной информацией. При этом подлинность переписки кандидата в президенты от демократической партии была подтверждена.

WikiLeaks опубликовал очередную партию писем экс-госсекретаря США и кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон, уличающую ее в использовании незащищенных аккаунтов для пересылки секретной информации и всяческих махинаций.