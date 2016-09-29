Обама не против службы своих дочерей в армии
На встрече с военнослужащими на базе сухопутных войск США Форт-Ли Президент США Барак Обама на вопрос одного из военнослужащих заявил, что не будет против, если его дочери захотят служить в американской армии. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.
"Если Малия и Саша решат пойти этим путем, я буду горд. Я бы солгал, сказав, что иногда не нервничал бы по поводу их возможных назначений, - признался Обама.
Обама выразил пожелание, чтобы как можно больше американцев служили в армии США.
Президент США отметил, что сам встал на военный учет в 18 лет.
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