Обама не против службы своих дочерей в армии

На встрече с военнослужащими на базе сухопутных войск США Форт-Ли Президент США Барак Обама на вопрос одного из военнослужащих заявил, что не будет против, если его дочери захотят служить в американской армии. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.

"Если Малия и Саша решат пойти этим путем, я буду горд. Я бы солгал, сказав, что иногда не нервничал бы по поводу их возможных назначений, - признался Обама.

Обама выразил пожелание, чтобы как можно больше американцев служили в армии США.

Президент США отметил, что сам встал на военный учет в 18 лет.