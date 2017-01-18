Обама в прощальном слове выступил за конструктивные отношения между США и РФ

Выступая на прощальной пресс-конференции в Белом доме, президент США Барак Обама заявил, что наличие конструктивных отношений между Вашингтоном и Москвой соответствует интересам США и всего мира.

- Думаю, в интересах Америки и мира, чтобы мы имели конструктивные отношения с Россией, - цитирует Обаму ТАСС.

Обама покинет пост президента 20 января, в день инаугурации победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа.