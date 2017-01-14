Обама продлил на год украинские санкции против России

Действующий президент США Барак Обама продлил еще на год введенные в марте 2014 года санкции против России в связи с ситуацией на Украине.

13 декабря Обама написал письмо спикеру палаты представителей и председателю сената о продлении режима санкций в отношении России, срок которых истекал в марте.

Санкции предполагают замораживание собственности лиц, причастных, по мнению США, к присоединению Крыма к РФ, а также несущим угрозы суверенитету Украины и ее безопасности. Кроме того, были введены экономические санкции в отношении Крыма и ряда общественных организаций. Об этом сообщает «Интерфакс».