Обама продлил на год украинские санкции против России
Действующий президент США Барак Обама продлил еще на год введенные в марте 2014 года санкции против России в связи с ситуацией на Украине.
13 декабря Обама написал письмо спикеру палаты представителей и председателю сената о продлении режима санкций в отношении России, срок которых истекал в марте.
Санкции предполагают замораживание собственности лиц, причастных, по мнению США, к присоединению Крыма к РФ, а также несущим угрозы суверенитету Украины и ее безопасности. Кроме того, были введены экономические санкции в отношении Крыма и ряда общественных организаций. Об этом сообщает «Интерфакс».
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