Обама признал вину США в появлении ДАИШ

Президент США Барак Обама признал, что одной из причин появления террористической группировки ДАИШ (запрещена в России) стали ошибки, допущенные Вашингтоном во время военной операции в Ираке.

При создании в 2014 году коалиции по борьбе с терроризмом в Сирии США «отказались повторять некоторые ошибки вторжения 2003 года», отметил Обама в ходе выступления на базе ВВС во Флориде.

Президент также усомнился в том, что США могли бы предотвратить появление ДАИШ, сохранив крупное военное присутствие в Ираке в 2011 году. По его словам, иракские лидеры были против дальнейшего военного присутствия США и не были готовы к подписанию нового соглашения «о статусе сил».

По мнению Обамы, борьба с экстремизмом на Ближнем Востоке может растянуться на несколько поколений. Однако американский лидер выразил уверенность, что в итоге «хребет ДАИШ будет сломан».

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