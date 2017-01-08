Обама признал свое поражение перед Путиным

Президент США Барак Обама прокомментировал доклад американской разведки о "российском вмешательстве" в президентские выборы. В интервью одному из американских телеканалов уходящий глава государства косвенно признал свое поражение перед российским лидером.

На вопрос журналиста, недооценил ли Обама Владимира Путина, президент США ответил отрицательно. "Не думаю, что я его недооценивал. Но я полагаю, что недооценил то, в какой мере в новом информационном веке дезинформация и кибервзломы могут повлиять на наше открытое общество, нашу открытую систему", — сказал Обама.

Он также выразил мнение, что подобное вмешательство может произойти в ходе выборов в странах-членах НАТО.

Ранее американские разведслужбы обнародовали доклад о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Российские власти отрицают все обвинения в кибератаках, напоминает РИА Новости.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость "Яблочник" из Твери совершил самоубийство

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО