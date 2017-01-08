Обама признал свое поражение перед Путиным

Президент США Барак Обама прокомментировал доклад американской разведки о "российском вмешательстве" в президентские выборы. В интервью одному из американских телеканалов уходящий глава государства косвенно признал свое поражение перед российским лидером.

На вопрос журналиста, недооценил ли Обама Владимира Путина, президент США ответил отрицательно. "Не думаю, что я его недооценивал. Но я полагаю, что недооценил то, в какой мере в новом информационном веке дезинформация и кибервзломы могут повлиять на наше открытое общество, нашу открытую систему", — сказал Обама.

Он также выразил мнение, что подобное вмешательство может произойти в ходе выборов в странах-членах НАТО.

Ранее американские разведслужбы обнародовали доклад о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Российские власти отрицают все обвинения в кибератаках, напоминает РИА Новости.