Обама признал негативный эффект от интервенций США
Президент США Барак Обама признал, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела других стран иногда приводит к неожиданным отрицательным результатам.
В интервью телеканалу НВО он отметил, что «плохие события», происходящие по всему миру, побуждают США к вмешательству. «Однако были случаи, когда непредвиденные последствия без умысла приводят к еще большим проблемам», - сказал Обама. При этом он добавил, что предвидение последствий тех или иных действий является одной из самых сложных задач для любого президента.
В то же время Обама выразил уверенность, что военное вмешательство Вашингтона необходимо, когда речь идет о защите граждан США от угрозы со стороны различных террористических организаций.
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