Обама признал негативный эффект от интервенций США

Президент США Барак Обама признал, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела других стран иногда приводит к неожиданным отрицательным результатам.

В интервью телеканалу НВО он отметил, что «плохие события», происходящие по всему миру, побуждают США к вмешательству. «Однако были случаи, когда непредвиденные последствия без умысла приводят к еще большим проблемам», - сказал Обама. При этом он добавил, что предвидение последствий тех или иных действий является одной из самых сложных задач для любого президента.

В то же время Обама выразил уверенность, что военное вмешательство Вашингтона необходимо, когда речь идет о защите граждан США от угрозы со стороны различных террористических организаций.