Обама примет решение об ответе на кибератаки против США
Госсекретарь США Джон Керри пригрозил ответными мерами на якобы совершенные российскими хакерами атаки на серверы Демократической партии, однако отметил, что время и способ выберет президент США Барак Обама.
По словам Керри, ответные меры на кибератаки будут приняты, но они могут быть невидимыми для вас. Он также заявил, что обсуждал с коллегой из России нападения киберпреступников на американские серверы.
«Последнее, что нам нужно - это гонка вооружений в киберпространстве», - приводит «Интерфакс» слова главы Госдепартамента.
Ранее США обвинили Россию в хакерских атаках на почтовые серверы политических организаций. По мнению американской разведки, целью хакеров было вмешательство в избирательный процесс в США.
Следующая новость Дворкович предложил дважды повысить тариф на «Платон» в 2017 году
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии