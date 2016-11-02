Обама примет решение об ответе на кибератаки против США

Госсекретарь США Джон Керри пригрозил ответными мерами на якобы совершенные российскими хакерами атаки на серверы Демократической партии, однако отметил, что время и способ выберет президент США Барак Обама.

По словам Керри, ответные меры на кибератаки будут приняты, но они могут быть невидимыми для вас. Он также заявил, что обсуждал с коллегой из России нападения киберпреступников на американские серверы.

«Последнее, что нам нужно - это гонка вооружений в киберпространстве», - приводит «Интерфакс» слова главы Госдепартамента.

Ранее США обвинили Россию в хакерских атаках на почтовые серверы политических организаций. По мнению американской разведки, целью хакеров было вмешательство в избирательный процесс в США.