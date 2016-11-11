Обама дал приказ уничтожить лидеров «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Президент США Барак Обама принял решение об увеличении числа беспилотников в северо-западных регионах Сирии «для обнаружения боевиков группировок, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ)».

Кроме того, Обама отдал приказ об уничтожении главарей группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на территории Сирии после получения разведданных.

По мнению экспертов, Обама беспокоится, что боевики могут превратить некоторые регионы Сирии в плацдарм для операций «Аль-Каиды» на подступах к южной Европе. Кроме того , Обама до окончания своих президентских полномочий хочет оказать серьезное давление на президента Сирии Башара Асада.

Действия Вашингтона больше похожи на очередные попытки объявить о том, что сирийской армии противостоит исключительно «умеренная оппозиция», пишет «Военное обозрение» со ссылкой на The Washington Post.

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