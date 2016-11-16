Обама прибыл в Германию в рамках «прощального турне»
Завершающий работу на посту президента США Барак Обама прибыл в Берлин, где 17 ноября встретится с европейскими лидерами.
В аэропорту высокого гостя встречал президент ФРГ Йоахим Гаук, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.
Германия – последняя европейская страна в графике встреч Обамы, далее американский президент отправится в Перу.
Ранее сообщалось, что на встрече с лидерами европейских стран Обама намерен обсудить вопрос продления антироссийских санкций.
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