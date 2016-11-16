Обама прибыл в Германию в рамках «прощального турне»

Завершающий работу на посту президента США Барак Обама прибыл в Берлин, где 17 ноября встретится с европейскими лидерами.

В аэропорту высокого гостя встречал президент ФРГ Йоахим Гаук, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Германия – последняя европейская страна в графике встреч Обамы, далее американский президент отправится в Перу.

Ранее сообщалось, что на встрече с лидерами европейских стран Обама намерен обсудить вопрос продления антироссийских санкций.