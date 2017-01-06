Обама поздравил православных христиан с Рождеством
Президент США Барак Обама поздравил православных христиан с наступающим Рождеством.
«Мы благодарны за то, что православные христиане разными способами демонстрируют любовь к своим соседям и укрепляют как религиозные, так и общественные связи», - цитирует американского лидера ТАСС.
Обама отметил, что США чтут право человека на свободное вероисповедание, а также солидарны с общинами, подвергающимся гонениям и нападкам.
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