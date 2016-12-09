Обама поручил спецслужбам провести масштабное расследование кибератак

Действующий президент США Барак Обама дал поручение американским спецслужбам провести полномасштабное расследование кибератак, которым подверглись государственные и общественные учреждения Соединенных Штатов в преддверии президентских выборов 8 ноября.

Об этом сообщила на встрече с журналистами, организованной газетой Christian Science Monitor, помощник американского лидера по вопросам борьбы с терроризмом Лиза Монако.

По словам Монако, действующий глава Белого дома потребовал, чтобы расследование было завершено до истечения срока его полномочий.

- Мы, возможно, перешагнули через новый порог, и нам надлежит оценить произошедшее, произвести пересмотр, предпринять определенные действия в свете случившегося, чтобы понимать, что именно стряслось и усвоить из этого уроки, - цитирует Монако ТАСС.

Советник Обамы заявила также, что заключения, которые сделают американские спецслужбы, будут доведены до сведения «круга заинтересованных лиц», включая членов Конгресса США, но не стала обещать, что эти выводы будут опубликованы.