Обама покидает пост президента США с популярностью в 58 процентов
Популярность покидающего свой пост президента США Барака Обамы превысила 58 процентов, следует из данных исследования, проведенного Gallup.
Как отмечается в сообщении, рейтинг Обамы сейчас даже выше, чем в среднем по итогам всего срока президентства. Ранее политику Обамы одобряли не более 53 процентов граждан.
Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах, прошедших в США 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового президента состоится 20 января в 20:00 по московскому времени, сообщает «Экономика сегодня».
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