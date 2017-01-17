Обама покидает пост президента США с популярностью в 58 процентов

Популярность покидающего свой пост президента США Барака Обамы превысила 58 процентов, следует из данных исследования, проведенного Gallup.

Как отмечается в сообщении, рейтинг Обамы сейчас даже выше, чем в среднем по итогам всего срока президентства. Ранее политику Обамы одобряли не более 53 процентов граждан.

Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах, прошедших в США 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового президента состоится 20 января в 20:00 по московскому времени, сообщает «Экономика сегодня».