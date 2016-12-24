Обама подписал закон о создании центра по борьбе с зарубежной пропагандой
Президент США Барак Обама подписал закон, предусматривающий выделение средств Пентагону на создание центра по противодействию зарубежной пропаганде и дезинформации. Отмечается, что центр войдет в структуру Госдепартамента.
В перечень его задач войдут поиск за границей информационных материалов, не соответствующих действительности и представляющих угрозу для национальной безопасности США, а также союзников, их анализ и, в случае необходимости, поддержка распространения «основанных на фактах» сюжетов.
На все эти цели на два года выделено 160 миллионов долларов. Отмечается, что инициатива направлена в первую очередь против информационного влияния со стороны России и Китая, сообщает ТАСС.
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