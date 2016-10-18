Обама осудил склонность Дональда Трампа подражать президенту России Путину
Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, президент США Барак Обама подверг критике кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа, заявив, что миллиардер в своих речах и поступках старается подражать президенту РФ Владимиру Путину.
- Лесть в адрес Путина и то, до какой степени он будто бы подражает его политике и подходу к управлению государством – беспрецедентный случай для американской политики, - цитирует Обаму «Интерфакс».
По словам американского лидера, такое поведение не находит поддержки ни у избирателей, ни даже у однопартийцев Трампа.
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