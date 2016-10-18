Обама осудил склонность Дональда Трампа подражать президенту России Путину

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, президент США Барак Обама подверг критике кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа, заявив, что миллиардер в своих речах и поступках старается подражать президенту РФ Владимиру Путину.

- Лесть в адрес Путина и то, до какой степени он будто бы подражает его политике и подходу к управлению государством – беспрецедентный случай для американской политики, - цитирует Обаму «Интерфакс».

По словам американского лидера, такое поведение не находит поддержки ни у избирателей, ни даже у однопартийцев Трампа.