Обама ограничил военное сотрудничество с Россией

Действующий президент США Барак Обама подписал закон, ограничивающий военное сотрудничество с Россией. Это следует из документа, который был опубликован на сайте Конгресса США.

Как отмечается в документе, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году средства не предназначены для двустороннего военного сотрудничества между США и России.

В тексте закона подчеркивается, что данные ограничения будут действовать до тех пор, пока министр обороны и госсекретарь США не уведомят конгресс о прекращении РФ оккупации украинской территории.

В документе также говорится об угрозе, которую якобы несет Россия суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО. Уточняется, что данные ограничения не распространяются на любые действия, необходимые США для выполнения их обязательств в рамках двусторонних и международных соглашений по контролю над вооружениями и по нераспространению, а также других договоров.

Кроме того, ежегодный закон об оборонной политике предусматривает распространение действия «закона Магнитского» на все страны. Согласно документу, президент США может ввести санкции против любого иностранного гражданина, который, «несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека». Под санкции также попадают должностные лица, которые «осуществляют незаконную деятельность».

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает «РИА Новости».