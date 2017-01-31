Обама одобрил протесты против своего преемника
Экс-президент США Барак Обама поддержал протесты против политики нынешнего главы государства Дональда Трампа.
Официальный представитель Обамы Кевин Льюис рассказал изданию Рolitico, что тот обрадован уровнем вовлеченности жителей США в протестные акции и тем, как граждане реализуют свои конституционные права. По его словам, именно этого Обама ожидает от них, когда на кону стоят американские ценности.
Сам экс-президент в корне не согласен с указами Трампа об ужесточении миграционной политики, которые содержат дискриминационный подход к людям из-за их религии.
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