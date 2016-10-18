Обама объявил о договоренности с Италией продлить санкции в отношении России

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Маттео Ренци, президент США Барак Обама заявил, что стороны пришли к согласию о необходимости продления санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей.

- Мы говорили о нашей общей обеспокоенности по поводу ситуации на Украине. О том, как важно сохранять в силе санкции, включая санкции ЕС, до тех пор, пока и Россия, и Украина не станут выполнять свои обязательства по Минским договоренностям, - цитирует Обаму ТАСС.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты «полны решимости вести дипломатическую работу с «нормандской четверкой» для достижения этой цели.

Ранее итальянский премьер Ренци неоднократно высказывался в пользу отмены антироссийских санкций ввиду их неэффективности.