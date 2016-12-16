Обама обещал ответить России на кибератаки

Действующий президент США Барак Обама обещал принять ответные меры против России за вмешательство в процесс президентских выборов в США, по итогам которых победу одержал республиканец Дональд Трамп.

- Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что, когда любое иностранное правительство пытается повлиять на целостность наших выборов, мы должны принять меры, – заявил Обама, отметив, что ответ на российские кибератаки последует в самое неожиданное время.

Ранее Обама также заявил, что у Вашингтона есть «четкие доказательства» причастности России к кибератакам против США. Об этом сообщает «Федерал Пресс».

После подведения итогов президентских выборов в США ЦРУ через СМИ обвинило Москву во взломе партийных серверов Демократической партии, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу стать президентом. При этом ФБР с подобными выводами не согласилось. Позже Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось.