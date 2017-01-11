Обама назвал Россию и Китай соперниками США

Президент США Барак Обама выступил с прощальной речью в Чикаго. В ней он назвал Россию и Китай соперниками Штатов.

Однако при этом он заявил, что ни Москва, ни Пекин не смогут сравниться с Вашингтоном по уровню влияния в мире, если США не отступят от своих ценностей.

Он также отметил, что угрозы для США и мирового порядка представляют фанатики-исламисты и авторитарные режимы. По словам Обамы, они представляют для американской демократии большую опасность, нежели заминированные автомобили, бомбы и ракеты.

Президент добавил, что за годы своего правления добивался постановки борьбы с терроризмом на правовую основу. Он выразил уверенность, что группировка ДАИШ (запрещена в России) в итоге будет разгромлена, передает «Интерфакс».