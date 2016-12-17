Обама назвал Россию слабой страной
Президент США Барак Обама назвал Россию слабой страной, которая ничего не производит, кроме газа, нефти и оружия.
- Они меньше, они слабее (чем США). Их экономика не производит ничего, что хотели бы купить, кроме нефти, газа и оружия, — заявил Обама в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.
Россия является мировым лидером в области экспорта углеводородов и оружия. Кроме того, занимает первое место по экспорту пшеницы, является лидером в области экспорта высоких космических технологий, поставляет в США ракетные двигатели, сообщает «РИА Новости».
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