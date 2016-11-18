Действующий президент США Барак Обама назвал Россию военной супердержавой, имеющей влияние во всем мире.

- Россия является важной страной, это военная супердержава. У нее есть влияние в регионе и во всем мире, — сказал Обама на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

При этом он подчеркнул, что его принципы по отношению к РФ остались неизменными. Кроме того, он подчеркнул, что США готовы решать возникающие в мире военные конфликты, а также сотрудничать с Россией.

По итогам прошедших в США президентских выборов новым президентом страны стал республиканец Дональд Трамп. Он вступит в свои полномочия 20 января 2017 года, сообщает «Подмосковье сегодня».