Обама назвал Россию военной супердержавой
Действующий президент США Барак Обама назвал Россию военной супердержавой, имеющей влияние во всем мире.
- Россия является важной страной, это военная супердержава. У нее есть влияние в регионе и во всем мире, — сказал Обама на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
При этом он подчеркнул, что его принципы по отношению к РФ остались неизменными. Кроме того, он подчеркнул, что США готовы решать возникающие в мире военные конфликты, а также сотрудничать с Россией.
По итогам прошедших в США президентских выборов новым президентом страны стал республиканец Дональд Трамп. Он вступит в свои полномочия 20 января 2017 года, сообщает «Подмосковье сегодня».
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