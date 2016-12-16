Обама назвал причину поражения Хиллари Клинтон на президентских выборах

Возобновление расследования «почтового дела» стало причиной поражения кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на прошедших президентских выборах в США, считает действующий глава США Барак Обама.

По его словам, это оказало непосредственное влияние на исход президентской гонки.

Освещение скандала с использованием личного почтового ящика экс-госсекретаря в СМИ, а также публикация писем главы избирательного штаба Клинтон на WikiLeaks стали главными факторами поражения Хиллари Клинтон, уточнил Обама.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает интернет-издание «Экономика сегодня».