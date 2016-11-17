Обама напомнил Меркель о важности сохранения антироссийских санкций

В ходе беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Барак Обама напомнил о необходимости сохранения санкционного режима в отношении России до полного выполнения комплекса мер, предусмотренных Минскими соглашениями.

Американский лидер заявил также, что Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Москвой, но у Белого дома и Кремля есть объективные серьезные разногласия по ряду вопросов.

Обама впервые назвал Россию военной сверхдержавой, имеющей влияние по всему миру, и призвал решать проблемы Сирии исключительно путем переговоров, - сообщает ТАСС.