Обама напомнил Меркель о важности сохранения антироссийских санкций
В ходе беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Барак Обама напомнил о необходимости сохранения санкционного режима в отношении России до полного выполнения комплекса мер, предусмотренных Минскими соглашениями.
Американский лидер заявил также, что Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Москвой, но у Белого дома и Кремля есть объективные серьезные разногласия по ряду вопросов.
Обама впервые назвал Россию военной сверхдержавой, имеющей влияние по всему миру, и призвал решать проблемы Сирии исключительно путем переговоров, - сообщает ТАСС.
Следующая новость Раскрыта тайна «смертельного тумана» в Великобритании
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии