Обама может заблокировать бурение в Арктике и Атлантике

Президент США Барак Обама принял решение заблокировать продажу прав на шельфовое бурение на участках в Арктике и Атлантике, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников агентства, действующий президент США может объявить о своем решении уже 20 декабря. Уточняется, то запрет на разработку коснется нефтяных и газовых месторождений к северу от Аляски, в Чукотском море и море Бофорта. Вместе с тем, запрет не будет распространяться на участки, где уже идут работы.

Законодательство США не предусматривает отмены решения Обамы, поэтому избранный американский президент Дональд Трамп, вступающий на пост главы США 20 января 2017 года, не сможет аннулировать этот процесс. Ранее он неоднократно заявлял о своем намерении отменить ограничения на разведку нефти на федеральных землях, пишет газета «Известия».

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