Обама готовит санкции против РФ за якобы вмешательство в президентские выборы в США

Администрация действующего президента США Барака Обамы готовит новые ограничительные меры в адрес России за якобы вмешательство Москвы в ход президентских выборах в США.

Уточняется, что в отношении России могу быть введены как дипломатические, так и экономические санкции. Отмечается, что речь пойдет также об ответных кибероперациях против РФ.

По данным газеты The Washington Post, на которую ссылается интернет-издание «Народные новости», уже на этой неделе, возможно, в Вашингтоне объявят о «публичной», незасекреченной части американских ответных мер.

Власти США обвиняли Россию в серии кибератак, которые, по мнению Вашингтона, оказали влияние на президентские выборы и привели к победе республиканца Днальда Трампа.

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Места: Россия, США
События: санкции
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