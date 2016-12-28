Обама готовит санкции против РФ за якобы вмешательство в президентские выборы в США
Администрация действующего президента США Барака Обамы готовит новые ограничительные меры в адрес России за якобы вмешательство Москвы в ход президентских выборах в США.
Уточняется, что в отношении России могу быть введены как дипломатические, так и экономические санкции. Отмечается, что речь пойдет также об ответных кибероперациях против РФ.
По данным газеты The Washington Post, на которую ссылается интернет-издание «Народные новости», уже на этой неделе, возможно, в Вашингтоне объявят о «публичной», незасекреченной части американских ответных мер.
Власти США обвиняли Россию в серии кибератак, которые, по мнению Вашингтона, оказали влияние на президентские выборы и привели к победе республиканца Днальда Трампа.
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