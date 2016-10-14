Обама готовит новую стратегию по Сирии

Президент США Барак Обама проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности. На нем будет обсуждаться новая стратегия действий Вашингтона в Сирии.

Один из вариантов, который будет предложен Обаме, включает в себя прямые военные действия, от авиаударов по сирийским военным базам и складам до уничтожения радиолокационных станций.

Старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк уверен, что в конце своего президентского срока Барак Обама уже ничего не решает.

«В этих условиях многие высокопоставленные сотрудники Госдепартамента, Пентагона и ЦРУ позволяют себе действовать в той же Сирии по собственному усмотрению. Вне зависимости от того, какое будет принято решение на заседании Совета Нацбезопасности, снабжение так называемых умеренных оппозиционеров со стороны США будет продолжаться», - сказал Батюк в интервью ФБА «Экономика сегодня».