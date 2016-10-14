Обама готовит новую стратегию по Сирии

Президент США Барак Обама проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности. На нем будет обсуждаться новая стратегия действий Вашингтона в Сирии.

Один из вариантов, который будет предложен Обаме, включает в себя прямые военные действия, от авиаударов по сирийским военным базам и складам до уничтожения радиолокационных станций.

Старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк уверен, что в конце своего президентского срока Барак Обама уже ничего не решает.

«В этих условиях многие высокопоставленные сотрудники Госдепартамента, Пентагона и ЦРУ позволяют себе действовать в той же Сирии по собственному усмотрению. Вне зависимости от того, какое будет принято решение на заседании Совета Нацбезопасности, снабжение так называемых умеренных оппозиционеров со стороны США будет продолжаться», - сказал Батюк в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Новости по теме
Теги:
Места: США, Сирия
Персоны: Барак Обама
Следующая новость Итальянские депутаты прилетели в Крым налаживать отношения

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО