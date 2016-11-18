Обама договорился с лидерами стран Евросоюза о продлении санкций против России
На встрече Барака Обамы с лидерами стран Евросоюза, которая состоялась в Берлине, достингуто соглашение о продлении ограничительных мер в отношении России в связи с невыполнением Москвой Минских соглашений.
В диалоге принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Барак Обама, лидер Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава совета министров Италии Маттео Ренци и председатель правительства Испании Мариано Рахой, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Ранее сообщалось, что на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель американский лидер подчеркнул важность продления санкционного режима в отношении России и встретил полное понимание со стороны главы правительства Германии.
Следующая новость Путин объявил о разработке в РФ гиперзвукового и лазерного вооружения
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии