Обама договорился с лидерами стран Евросоюза о продлении санкций против России

На встрече Барака Обамы с лидерами стран Евросоюза, которая состоялась в Берлине, достингуто соглашение о продлении ограничительных мер в отношении России в связи с невыполнением Москвой Минских соглашений.

В диалоге принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Барак Обама, лидер Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава совета министров Италии Маттео Ренци и председатель правительства Испании Мариано Рахой, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Ранее сообщалось, что на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель американский лидер подчеркнул важность продления санкционного режима в отношении России и встретил полное понимание со стороны главы правительства Германии.