Суд в Нью-Йорке заслушал аргументы сторон по пересмотру дела россиянина Бута

Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы россиянина Виктора Бута, изложил перед коллегией в Апелляционном суде Нью-Йорка основные доводы защиты в пользу пересмотра приговора отбывающему наказание в США подзащитному.

Свою позицию представила и прокуратура США. Коллегия из трех судей заявила, что решение будет оглашено позже, но когда именно, официально не уточняется.

Как рассказал ТАСС правозащитник, это может произойти в течение ближайших недель.

Один из главных доводов защиты состоит в том, что британец Эндрю Смулян, который проходил по делу как подельник Бута, являлся в действительности «секретным агентом» американского Управления по борьбе с распространением наркотиков. Как указывал адвокат, Смулян «знал о том, что участвует в операции по аресту Бута, а значит не являлся настоящим преступником, не мог вступить в сговор».

Тарасов затруднился ответить, когда будет ли принято решение о проведении нового судебного процесса в отношении Бута. Он напомнил, что другому россиянину, отбывающему срок в США, Константину Ярошенко, в пересмотре дела отказали уже через неделю после апелляции.

В то же время адвокат выразил уверенность в том, что шансы на проведение нового процесса по делу Бута есть.

- Здесь есть спорные вопросы, иначе не назначили бы устные прения, - отметил Тарасов.

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке РВСК, которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере 15 миллионов долларов.

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