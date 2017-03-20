В Нью-Йорке задержана обвиняемая в убийстве россиянка

В Нью-Йорке задержана гражданка РФ Виктория Насырова, которую разыскивали на родине за совершение убийства и кражи.

Как уточняется в материале, Насырова находилась в розыскной базе Интерпола с 2015 года после того, как ей удалось выехать из России.

Кроме того, Насыровой удалось получить поддельные документы, с помощью которых она смогла из Мексики перебраться в США. По данным следствия, Насырова осенью 2014 года убила Надежду Алексееву, проживавшую в Краснодаре, с целью кражи вырученной от продажи дома крупной суммы денег.

В поисках Насыровой принимал участие частный детектив, которого наняла дочь Алексеевой. Сыщик сумел вычислить Насырову по ее записям, оставленным в социальных сетях. Эта информация была передана в правоохранительные органы, после чего полиция провела задержание, сообщает Lenta.ru.