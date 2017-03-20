В Нью-Йорке задержана обвиняемая в убийстве россиянка

В Нью-Йорке задержана гражданка РФ Виктория Насырова, которую разыскивали на родине за совершение убийства и кражи.

Как уточняется в материале, Насырова находилась в розыскной базе Интерпола с 2015 года после того, как ей удалось выехать из России.

Кроме того, Насыровой удалось получить поддельные документы, с помощью которых она смогла из Мексики перебраться в США. По данным следствия, Насырова осенью 2014 года убила Надежду Алексееву, проживавшую в Краснодаре, с целью кражи вырученной от продажи дома крупной суммы денег.

В поисках Насыровой принимал участие частный детектив, которого наняла дочь Алексеевой. Сыщик сумел вычислить Насырову по ее записям, оставленным в социальных сетях. Эта информация была передана в правоохранительные органы, после чего полиция провела задержание, сообщает Lenta.ru.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: убийства
Следующая новость Силовики ВСУ атаковали позиции ДНР

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО