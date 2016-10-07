В Нью-Йорке вывесили большой плакат Путина с подписью «миротворец»

На Манхэттенском мосту в Нью-Йорке появился огромный плакат с изображением президента России Владимира Путина и подписью «миротворец».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя полицейского управления города Майкла Дебонеса.

По его словам, полицейские сняли плакат.

- Не знаю, сколько именно он провисел, но не особенно долго. Мы не знаем, кто это сделал. Никаких арестов произведено не было, - добавил представитель правоохранителей.

Полиция Нью-Йорка пока не уточняет, будет ли это расценено как преступление.