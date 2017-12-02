В Нью-Йорке вновь запустили электронное табло с госдолгом США

Электронное панно, на котором демонстрируется сумма государственного долга США – 20,546 трлн долларов - снова появилось недалеко от Таймс-сквер в центре Манхэттена.

Шесть месяцев назад организация по торговле недвижимостью Durst Corporation решила обновить панно, на нем установили новые светодиоды. На нем отображается постоянно растущий госдолг страны, а также доля каждой американской семьи в этом долге – более 172 тыс. долларов, передает ТАСС.

По мнению главы Durst Corporation Дугласа Дэрста, это «молчаливое напоминание правительству о том, что ему следовало бы жить по средствам».

Идея создать панно возникла у отца Дугласа Дэрста в 1989 году. До этого он ежегодно рассылал членам Сената поздравления «С новым годом! Ваша доля в национальном долге составила $35 тыс.».