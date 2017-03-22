В Нью-Йорке уличный музыкант поет песни русских рокеров

Темнокожий музыкант Чейз Уинтерс из Бруклина поет на улицах песни российских рок-музыкантов. В его репертуаре произведения Егора Летова, Земфиры, группы «Кино» и других.

По словам Уинтерса, увлечению русской культурой способствовало знакомство с россиянами в Нью-Йорке. Музыкант сначала взялся за изучение русского языка, в чем ему помогли онлайн-курсы и сериалы, сообщает РИА «Новости».

После этого он переключился на творчество российских рокеров. Впрочем, в его репертуаре не только хиты отечественной рок-музыки, но и песни из кинофильмов.