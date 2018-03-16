В Нью-Йорке пункт голосования на выборах главы РФ облили краской

В Нью-Йорке неизвестные облили краской здание, в котором 18 марта будет открыт пункт голосования на выборах президента России. Инцидент произошел в районе Бруклин.

«Расцениваем этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне.

Информация о правонарушении передается правоохранительным органам»,- говорится в сообщении российского посольства в Нью-Йорке.

Для проведения голосования на территории США будут открыты избирательные участки в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле, сообщает Life.