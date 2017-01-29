В Нью-Йорке прошла акция протеста из-за указа Трампа о беженцах
Десятки людей собрались на митинг перед зданием нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в связи с началом действия указа президента США об ограничении въезда на территорию страны иммигрантов из мусульманских стран.
Люди держат в руках плакаты с требованием защитить семьи иммигрантов.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий принимать беженцев в США на 120 дней. Кроме того, в указе отмечается, что размещение беженцев из Сирии запрещается на неопределенный срок, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Washington Post.
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