В Нью-Йорке прошла акция протеста из-за указа Трампа о беженцах

Десятки людей собрались на митинг перед зданием нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в связи с началом действия указа президента США об ограничении въезда на территорию страны иммигрантов из мусульманских стран.

Люди держат в руках плакаты с требованием защитить семьи иммигрантов.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий принимать беженцев в США на 120 дней. Кроме того, в указе отмечается, что размещение беженцев из Сирии запрещается на неопределенный срок, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Washington Post.