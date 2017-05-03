В Нью-Йорке полиция арестовала голого художника-акциониста

В Нью-Йорке во время очередной акции арестован художник Федор Павлов. Полиция сочла, что его поведение нарушает общественный порядок.

Инцидент произошел у музея Метрополитен, где проходил благотворительный вечер с участием звезд Голливуда, известных спортсменов и политиков.

Ассистенты художника принесли его к музею заключенным в небольшой стеклянный бокс. Федоров находился там, будучи абсолютно обнаженным. Полиции это не понравилось. Федоров был силой извлечен из бокса и задержан, сообщает Nation News.