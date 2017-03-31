В Нью-Йорке на Манхэттене прогремел мощный взрыв

На пересечении Бродвея и востока 12-й улицы в Нью-Йорке прогремел мощный взрыв, после которого начался сильный пожар.

Инцидент имел место в 7:50 по местному времени, в настоящее время на месте происшествия работают пожарные бригады и полиция, - сообщает «Лайф».

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Очевидцы предполагают, что он произошел под землей, в одном из канализационных колодцев.