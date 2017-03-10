Нью-Йорк отказался разглашать причины смерти Чуркина
Судмедэкспертиза Нью-Йорка не будет разглашать причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, сообщила представитель ведомства Джули Болсер.
По ее словам, соответствующее распоряжение было получено от юридического управления города Нью-Йорка.
«В официальном запросе государственного департамента США отмечается, что дипломатический иммунитет Чуркина действителен и после его смерти», - пояснила Болсер, отметив, что дальнейшие вопросы по этому делу должны направляться в государственный департамент.
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке. Предположительной причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает «Интерфакс».
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