Нью-Йорк отказался разглашать причины смерти Чуркина

Судмедэкспертиза Нью-Йорка не будет разглашать причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, сообщила представитель ведомства Джули Болсер.

По ее словам, соответствующее распоряжение было получено от юридического управления города Нью-Йорка.

«В официальном запросе государственного департамента США отмечается, что дипломатический иммунитет Чуркина действителен и после его смерти», - пояснила Болсер, отметив, что дальнейшие вопросы по этому делу должны направляться в государственный департамент.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке. Предположительной причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает «Интерфакс».