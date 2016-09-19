В Нью-Джерси произошел взрыв на вокзале

Во время проведения работ по разминированию сумки на вокзале в городе Элизабет прогремел взрыв. В населенном пункте проводятся обыски.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС. Подозрительная сумка с взрывным устройством внутри была обнаружена на железнодорожной станции. Подробности инцидента не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Нью-Джерси на марафоне в субботу взорвался мусорный бак. В результате инцидента никто не пострадал, поскольку мероприятие задержали. Личности преступников, изготовивших бомбы, устанавливаются.