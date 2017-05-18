Нынешний май стал самым холодным маем с 1980 года

Текущий месяц претендует на звание самого холодного мая за последние 37 лет.

Май с температурой плюс 8,5 градусов и ниже отмечался всего шесть раз, в последний раз - в 1980 году.

В отдельные дни текущего мая отрицательные температуры достигали в Москве 9-10 градусов.

Самым холодным в истории метеонаблюдений считается май 1918 года, когда средняя температура воздуха составила плюс 6,4 градуса, отмечает ТАСС со ссылкой на Метеоновости.