Нынешний май стал самым холодным маем с 1980 года
Текущий месяц претендует на звание самого холодного мая за последние 37 лет.
Май с температурой плюс 8,5 градусов и ниже отмечался всего шесть раз, в последний раз - в 1980 году.
В отдельные дни текущего мая отрицательные температуры достигали в Москве 9-10 градусов.
Самым холодным в истории метеонаблюдений считается май 1918 года, когда средняя температура воздуха составила плюс 6,4 градуса, отмечает ТАСС со ссылкой на Метеоновости.
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