Няня заживо запекла младенца в микроволновке

Приходящая няня в американском штате Миссури, употребив наркотические вещества, положила трехмесячного ребенка в микроволновую печь и заживо запекла.

Как уточняется в материале, после она попыталась съесть маленького ребенка.

Родители малыша, вернувшись домой из кинотеатра, обнаружили няню в гостиной, она находилась в неадекватном состоянии. Зайдя на кухню, они испытали шок, увидев своего окровавленного ребенка. К счастью, малыш остался жив, хотя и находился в критическом состоянии.

По словам няни-людоеда, после употребления наркотиков она проголодалась, поэтому решила съесть младенца. Девушка облила ребенка соусом для барбекю и положила его разогреваться в микроволновку. Потом она достала малыша и начала кусать, думая, что это куриные крылышки.

Наркотическое воздействие оказалось настолько сильным, что няня неожиданно упала в обморок, что и спасло малыша от гибели, сообщает агентство Nation news.

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