Нумизмат-любитель нашел монету стоимостью в 3 тысячи фунтов

В Великобритании чистильщик окон и по совместительству начинающий нумизмат Ричард Берд нашел редкую монету, которую специалисты оценили в три тысячи фунтов стерлингов.

По словам коллекционера, он сначала принял монету забракованную, поскольку на обеих ее сторонах стояли разные даты. Однако в Королевском монетном дворе, куда мужчина отнес находку, его заверили в том, что монета подлинная. Узнав ее коллекционную стоимость, Берд планирует выставить монету на аукцион, пишет Daily Mail.

Мужчина рассказал изданию, что нумизматикой начал заниматься с подачи своего друга. Для поиска редких монет он регулярно разменивает в банках по 500 фунтов стерлингов. К настоящему времени стоимость его коллекции составляет 15 тысяч фунтов (примерно 1,2 миллиона рублей). Для ее пополнения Берд планирует расширить поиски до игровых автоматов и забегаловок.

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